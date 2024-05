Donne e criminalità organizzata in "Voci contro la ’Ndrangheta"

Venerdì, alle 17,30, nella Bottega del Libro a Macerata sarà presentato il libro "Voci contro la ’Ndrangheta", scritto da Pietro Marchio (Edizioni Clandestine). L’evento è sponsorizzato dal Forum delle donne Cgil nell’ambito del Venerdì Delle Sibille, in collaborazione con il Coordinamento donne Spi e l’associazione Libera. Sarà presente l’autore e saranno disponibili copie del libro. "Il Venerdì delle Sibille" è un evento periodico in cui il Forum Donne di Macerata presenta testi scritti da donne o afferenti alle tematiche di genere. Quello di Macerata è il primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno in tutta la provincia di Macerata, puntando l’attenzione sul legame tra le donne e la criminalità organizzata, in particolare quella calabrese, ma anche sulle donne che hanno contribuito, con il loro impegno e testimonianza, a smantellare le cosche anche a costo della loro stessa vita. Dialogheranno con l’autore: Maria Elena Fermanelli (nella foto), della segreteria Cgil Macerata, Benedetta Mazzieri, referente Libera Macerata. Interverranno Romina Maccari, segretaria generale Spi Cgil e Marica Barbaricano, docente. Il Forum donne della Cgil e il Coordinamento donne Spi si occupano di temi e politiche di genere: il primo per le tematiche lavorative e sociali afferenti ai diritti delle donne che lavorano o che sono in età lavorativa; il secondo per le politiche relative alle donne pensionate o anziane. Anche l’associazione Libera è parte integrante di questa iniziativa.