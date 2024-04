Dopo quattro mesi torna a riunirsi il Consiglio

Dopo uno stand by di quattro mesi torna il consiglio comunale. Anche in seguito alle sollecitazioni delle opposizioni è stata convocata l’assise cittadina e l’appuntamento nell’aula di via Buozzi è per lunedì 29 aprile (ore 21). Diciassette i punti all’ordine del giorno della seduta che si apre con le comunicazioni del sindaco (caso Gironacci con il ritiro delle deleghe di assessore) e del presidente del consiglio e in cui si discuterà anche l’aumento della tassa sui rifiuti. Quindi, dibattito sulle interrogazioni depositate dai gruppi di minoranza e relative a una variante nel parco del Castellaro, alla mancata realizzazione del Centro per l’autismo e alla problematiche del sottopasso pedonale di via Regina Elena. Tra gli argomenti che andranno al voto l’approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che contiene l’aumento dell’8.38% della Tari nel 2024, l’approvazione del piano antenne, l’adozione definitiva della variante finalizzata al parziale riassetto urbanistico–edilizio della Zona Industriale Piane Chienti, la sostituzione di un componente nella commissione consiliare dei Servizi sociali-pubblica istruzione-case popolari-sport, la sostituzione di un componente dimissionario (Andrea Venanzoni) nel Cda del Paolo Ricci, la nomina del Consiglio di Biblioteca. Nel menù del consiglio comunale infine mozioni presentate da Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi (progettazione hub creativo/museo del mare e conferimento incarico di studio alle commissioni consiliari permanenti), da Francesco Micucci, Lidia Iezzi, Yuri Rosati, Roberto Mancini, Mirella Paglialunga, Letizia Murri, Piero Gismondi (gestione del ciclo rifiuti, appello per la liberazione di Khaled El Qaisi e istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) per la Regione Marche).

l. c.