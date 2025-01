Doria: "Ma i limiti non sono cambiati"

"È stato più un problema mediatico che di contenuti, perché nel nuovo codice della strada i limiti dell’assunzione di alcol alla guida non sono cambiati". Sono le parole del comandante della polizia locale, Danilo Doria, in merito ai dubbi e alle preoccupazioni scaturite dal nuovo codice e dai limiti e sanzioni previste per chi si mette alla guida dopo aver bevuto. "Il messaggio che è passato ha sortito effetti di forte deterrenza e di contrazione nelle vendite. Le richieste di informazioni da parte dei cittadini ci sono state e ci sono, non solo in centrale ma anche per strada o nei pubblici esercizi. A livello di normativa, però, i limiti dell’assunzione di alcol alla guida non sono cambiati: la limitazione e la preoccupazione derivano dal fatto che è passato un messaggio inasprito rispetto alla realtà".