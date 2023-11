Due progetti per gli anziani

Sono pronti a partire due progetti per stimolare la vivacità degli anziani. È con questi propositi che parte "Allena.Mente", un’iniziativa a firma del Comune di Morrovalle in collaborazione con Ircr Macerata e Asd Città di Morrovalle, il cui piano piano prevede due proposte, che avranno come base la ludoteca comunale di via Tiziano a Trodica e che verranno attivate il 13 novembre. La prima, denominata ’Ginnastica per la mente’, è rivolta ad anziani autosufficienti che vogliono mantenere il cervello in allenamento: si terrà ogni lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.30, ed il costo mensile sarà di 30 euro. La seconda è il ’Caffè Alzheimer’, riproposto dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno: un’attività rivolta ad anziani affetti da demenza, in grado di deambulare autonomamente che prevede incontri il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e il venerdì alla stessa ora per una seduta di ginnastica dolce. L’obiettivo è anche quello di creare un luogo in cui si incontrano i familiari e le persone che condividono lo stesso problema. In questo caso il costo mensile è di 50 euro. Per informazioni ci si può rivolgere in Comune (dal lunedì al venerdì ore 9-13.30, tel. 0733 223111), all’Ircr Sportello InformAnziani di Macerata (piazza Mazzini, ore 9-13.30, tel. 0733 263026) oppure all’Asd Città di Morrovalle (tel. 328 6843548). L’iscrizione potrà essere effettuata direttamente in ludoteca in occasione del primo incontro.