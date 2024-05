"Edmund Kean", lo spettacolo di Canesin

Venerdì alle 18, nella sede "Lo sTabile" – Palazzina STA (ex-mattatoio), in via Panfilo 13 B, a Macerata, andrà in scena lo spettacolo "Edmund Kean. Genio e sregolatezza", un celebre classico del teatro con Matteo Canesin che ne firma anche la regia. Kean è stato uno dei più grandi attori del teatro inglese. La sua vita, piena di fascino e disordini, fu oggetto di drammi scritti da grandi autori, come Dumas padre, Sartre, Fitzsimons e altri. Nell’interpretazione di Matteo Canesin e nella musica che lo accompagna live, lo spettatore ritroverà una storia complessa, una fascinazione mai svanita. Lo spettacolo rientra nell’ambito del calendario delle iniziative organizzate, con il patrocinio del Comune di Macerata, per il 60esimo dalla fondazione dello STA. Prenotazioni al numero 333.2710420.