Edoardo campione di filosofia

Primo posto per Edoardo Grandicelli della 5E indirizzo Linguistico del liceo Leopardi di Macerata alla finale nazionale dei campionati di Filosofia svoltasi a Sezze. Il suo elaborato in lingua inglese di ambito gnoseologico-teoretico sulla concezione del tempo di Bergson è stato premiato con questa motivazione: "Il saggio presenta una chiara e puntuale analisi della traccia bergsoniana dimostrando una solida comprensione delle questioni teoretiche legate alla tematica del tempo. L’argomentazione particolarmente convincente ed originale integra le riflessioni di Aristotele e Kant con le analisi linguistiche di Frege e Russell e l’ontologia attualista". La vittoria di Edoardo, che per la sua modestia si è sempre schermito dai complimenti, è stata accolta dall’intero Istituto con grande orgoglio e partecipazione. "Si tratta di una grande soddisfazione - ha affermato la dirigente scolastica Angela Fiorillo - che rende merito ad Edoardo di una passione, un impegno e un approfondimento non improvvisati ma coltivati nel tempo; la dimostrazione che una sincera dedizione allo studio fa la differenza. Il nostro studente è stato poi apprezzato soprattutto per l’originalità, competenza sicuramente spendibile anche in ambiti diversi da quello scolastico. A lui vanno le più vive congratulazioni mie, del Consiglio di classe, di tutto il Dipartimento di Filosofia e Storia - che con dedizione, competenza e impegno ha affiancato i nostri ragazzi coltivandone la motivazione e la passione - e dell’intero istituto. Vorrei poi spendere delle parole di ringraziamento per la docente di Filosofia che ha seguito il percorso di Edoardo, Paola Garofolo, per l’insegnante di Inglese che ha curato la preparazione linguistica, Erica Santoni, e per la referente del progetto “Campionati di Filosofia”, Roberta Eugeni".