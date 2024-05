Elezioni, sfida al femminile. Il centrodestra ufficializza Pantanetti

Stavolta, è ufficiale. Anche il centrodestra si presenta alle elezioni comunali, candidando a sindaco il medico Paola Pantanetti (nella foto). Dopo che nelle passate settimane il leader del Fronte Verde, Tonino Quattrini, aveva fatto fughe in avanti comunicando la candidatura della Pantanetti senza il via libera della coalizione, stavolta c’è la conferma: nella sua corsa, Pantenetti sarà sostenuta dalla lista unica "Centrodestra unito", che ingloberà esponenti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati e lo stesso Fronte Verde, nonché diversi giovani. Inutili i tentativi di intesa con gli attuali civici di ‘siAmo Montecosaro’.

Accordo sfumato e ognuno per la sua strada, per quello che sarà un tris della stessa Pantanetti, iscritta ai Fd’I, già aspirante sindaca nel 2014 e nel 2019, ma in entrambi i casi sconfitta da Reano Malaisi. Dunque, si profila un duello caratterizzato dal perfetto equilibrio tra i generi: a sfidarsi, salvo sorprese dell’ultimo momento visto che le liste vanno presentate entro sabato, saranno due donne, la Pantanetti e l’attuale vicesindaca Lorella Cardinali (‘Progetto comune Montecosaro’) e due uomini, Antonio Lazzarini (‘siAMO Montecosaro’) e Mikol Torretti (‘La Montecosaro che vogliamo’). Interessante notare la vicinanza fisica tra le sedi elettorali delle due candidate al femminile: in via Marche, a distanza di pochi metri l’una dall’altra, sorgono il nuovo circolo dei Fratelli d’Italia e il quartier generale di ‘Progetto comune’. Divise dal confronto, Pantanetti e Cardinali si ritrovano dirimpettaie di casa, elettoralmente parlando.

Francesco Rossetti