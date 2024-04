Europee: Emiliozzi candidata nella lista del Movimento 5 Stelle

Mirella Emiliozzi sarà uno dei due candidati marchigiani alle Europee nella lista dei 5 Stelle. "Dopo il secondo turno delle elezioni interne - annuncia Giorgio Fede, coordinatore regionale - i marchigiani più votati dagli iscritti sono risultati Sergio Romagnoli e Mirella Emiliozzi che, quindi, andranno a comporre la lista del M5S. Siamo molto felici per questo risultato perché ancora una volta ci confermiamo l’unico partito che offre ai propri iscritti la possibilità di autocandidarsi e di scegliere in autonomia i propri candidati". La civitanovese Mirella Emiliozzi e Sergio Romagnoli di Fabriano hanno una pregressa esperienza parlamentare nella scorsa legislatura, nelle fila dei pentastellati. "La loro volontà di mettersi ancora al servizio degli italiani per portare in Europa i nostri principi e per un’Europa che lavori alla pace - conclude il coordinatore regionale Giorgio Fede - merita tutta la nostra stima e gratitudine".