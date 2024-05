Eventi e manifestazioni. Per gli allestimenti ci sarà la Service One La Service One di Castorano fornirà supporto al Comune di Recanati per l'organizzazione di eventi, offrendo servizi di facchinaggio, pulizia e allestimento. La trattativa prevede 1.100 ore di lavoro a 17,50 euro l'ora, per un costo totale di circa 23.500 euro.