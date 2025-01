Facilitatori digitali in Comune. Sportello ai servizi demografici

Due facilitatori digitali a disposizione dei cittadini, per aiutarli a familiarizzare con la sfera del digitale, gestire attività o attivare Spid e carta d’identità elettronica. Questa la novità ai Servizi demografici del Comune di Macerata, con i ragazzi volontari del Servizio civile digitale a ricoprire il nuovo ruolo. "Negli ultimi anni, il servizio civile ha rappresentato un’importante opportunità per i giovani di impegnarsi attivamente nella comunità, apportando il loro contributo in diversi settori, tra cui quello amministrativo", interviene l’assessore ai Servizi demografici e statistici, Marco Caldarelli.

"La scelta di unire il servizio civile allo Sportello digitale dei Servizi demografici – prosegue l’assessore – si rivela vantaggiosa sia per i giovani che per la cittadinanza. I ragazzi possono approfondire le loro conoscenze informatiche, migliorare le capacità relazionali e sviluppare un senso di responsabilità e impegno civico; i cittadini possono beneficiare di un servizio più efficiente e accessibile. Inoltre – continua Caldarelli –, il lavoro svolto dai volontari all’interno dello Sportello digitale rappresenta un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla politica e alla gestione pubblica".

"Attraverso questa esperienza – conclude Caldarelli – i ragazzi coinvolti possono comprendere l’importanza dell’amministrazione locale e come un efficace dialogo tra cittadini e istituzioni possa migliorare la qualità della vita nella propria comunità". Lo Sportello digitale con i "facilitatori" (allestito nella sede comunale di viale Trieste, 24) è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

Martina Di Marco