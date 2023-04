Falciato sulle strisce pedonali Travolto mentre va a scuola, dodicenne portato a Torrette

Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un’auto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. È successo ieri mattina intorno alle 7.40 in viale Leopardi. Diretto a scuola, il ragazzino stava andando a prendere l’autobus. Vicino all’incrocio con via Trenta Aprile, che dal centro scende lungo le mura, ha attraversato viale Leopardi sulle strisce pedonali, ma proprio in quel momento stava passando una Citroen che lo ha preso in pieno. Subito il conducente, un ragazzo della città, ha chiamato i soccorsi e il personale del 118, dopo una prima visita, ha ritenuto opportuno far ricoverare d’urgenza ad Ancona il 12enne: il giovanissimo pedone infatti ha riportato diverse fratture, tra cui una sospetta al bacino. In elicottero è stato portato subito a Torrette e poi al Salesi. Per fortuna comunque non è in pericolo di vita, ed è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. In viale Leopardi sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per i rilievi del caso. Ai vigili, l’automobilista ha detto di essersi accorto troppo tardi del 12enne che stava attraversando, e di non aver fatto in tempo a frenare per evitarlo. Il conducente è stato anche sottoposto all’etilometro, che ha dato esito negativo.