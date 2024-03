Festival del Villaggio Digitale per usare il web in sicurezza

In un mondo ormai basato sul digitale, l’aspetto della sicurezza assume ogni giorno un’enorme importanza sia per utenti domestici che per i tanti professionisti. Nasce così il Festival Villaggio Digitale, ideato dall’associazione RED - Rete Educazione Digitale di Macerata, la cui seconda edizione prenderà il via domani, 16,30, a Civitanova, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e dell’Unitre, con l’ospitalità del Banco Marchigiano. L’associazione Red ha formato una rete costituita da Università, amministrazioni comunali, enti regionali, istituzioni scolastiche e associazioni, capace di porre al centro l’educazione digitale, partendo dalle opportunità e dalla consapevolezza dei rischi e pericoli, trattando anche specifiche tematiche come la violenza di genere e l’educazione alimentare. "Troppo spesso consideriamo le norme di sicurezza quasi una perdita di tempo – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Con un semplice ’accetto’ cediamo i nostri dati personali, forniamo preferenze che qualcuno utilizzerà per offrirci dei prodotti, con il risultato di finire improvvisamente in situazioni in cui preferiremmo non essere, di cadere in certe trappole o trovarci a dover sostenere un non preventivato costo. Da qui la necessità di affrontare questi argomenti e creare una rete per le buone pratiche. Questo Festival è un ottimo punto di partenza". Ingresso libero nella Sala conferenze del Banco Marchigiano in vicolo Nettuno 29.