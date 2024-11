Francesco Villotti in Corea del Sud per la Federation Cup

Un grande successo quello ottenuto da Francesco Villotti (nella foto con una allieva), responsabile tecnico del circolo ippico civitanovese Cavalli delle fonti, in occasione dell’Asian Equestrian Federation Cup a Seul. Villotti ha il compito di guidare le giovani amazzoni asiatiche in questa competizione con l’obiettivo di portare a casa, oltre a degli ottimi risultati, anche un’esperienza indimenticabile e unica. Tra gli atleti presenti in Corea del Sud, sua allieva è l’amazzone Chiara Mei Corbi, che già da anni ha scelto Villotti come istruttore e Cavalli delle fonti come luogo di preparazione a concorsi nazionali e internazionali. "È per me un onore, tecnico e di visibilità, oltre a essere un’esperienza meravigliosa e prestigiosa – ha detto Villotti –. Ringrazio la mia famiglia e le persone che mi supportano ogni giorno, ma soprattutto i miei allievi e i loro genitori". È la prima volta, per lui, come capo equipe di una nazionale, tuttavia non la prima da istruttore a gare internazionali nel continente asiatico. Oltre a essere un’avventura entusiasmante, questa è anche un’opportunità per Villotti di ampliare le conoscenze nell’ambito equestre e di rafforzare quelle che ha già nel suo bagaglio. Il sodalizio civitanovese è retto anche dai fratelli di Francesco Villotti, cioè Elia, che lo aiuta nella gestione degli agonisti, e Rebecca e Rachele che si occupano dell’equitazione di base, dello sport inclusivo e della riabilitazione equestre.

Cavalli delle Fonti non si ferma nemmeno in assenza del suo istruttore di riferimento, infatti in questo stesso periodo la squadra prosegue il suo percorso agonistico partecipando alla gara internazionale Autumn Tour all’Horses Riviera Resort, a San Giovanni in Marignano. Guidati da Elia Villotti, gli atleti stanno ottenendo ottimi risultati nelle rispettive categorie.