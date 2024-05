"Frazioni dimenticate. Serve più attenzione"

Piero Farabollini, un aspetto fondamentale per la vostra lista è quello relativo ai servizi alla persona.

"Siamo favorevoli all’istituzione di comitati di frazioni, osservatori permanenti sulle tematiche emergenziali e, di conseguenza, intendiamo porre in essere specifiche misure di protezione per le persone in condizione di fragilità fisica, economica e psicologica; specifiche azioni di valorizzazione dei talenti e delle risorse del territorio treiese. Vogliamo migliorare e ottimizzare i servizi, promuovendo la riduzione graduale delle tariffe (asili-mensa-trasporto) e privilegiando, anche con interventi a sostegno del reddito, i nuclei familiari più deboli. Inoltre, ci impegneremo nello snellire le pratiche burocratiche per le aziende disponibili ad introdurre asili interni. Sul fronte della salute, abbiamo previsto l’istituzione della figura di un case manager, un infermiere che fa da ponte tra la struttura ospedaliera, il paziente e le famiglie".

Treia e i giovani: quali sono le proposte?

"Innanzitutto, crediamo fermamente che occorra una riforma della Consulta Giovanile. L’assenza di luoghi dove svolgere attività sportive sarà un altro impegno che intendiamo assumere. Ci siamo preoccupati anche di creare progetti per l’attrazione serale e abbiamo dovuto prevedere anche la creazione di un punto di ascolto e tante iniziative volte alla prevenzione dei disturbi e della devianza".

Quali progetti per mantenere vivo il centro storico?

"La rivitalizzazione del centro storico prevederà l’organizzazione di eventi serali, in collaborazione con l’amministrazione, le varie associazioni e l’istituto scolastico. Un esempio, tra le nostre tante proposte, potrebbe essere la rivisitazione del mercato settimanale trasformandolo o affiancandolo a mercatini da organizzare il sabato o la domenica".

E per le frazioni?

"Le frazioni sono state dimenticate per troppo tempo. Una attenzione all’ambiente e al territorio, evitando aree degradate e inquinate, attenzione al verde pubblico, caratterizzazione e valorizzazione delle frazioni attraverso azioni specifiche e centrate sulla loro vocazionalità".

g. g.