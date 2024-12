Frontale tra due auto all’incrocio. I conducenti portati in ospedale

Scontro frontale tra due auto, ieri intorno alle 15.15, in via Nazionale a Tolentino. All’altezza dell’incrocio con via Weber, in zona Sticchi, una Fiat Idea, proveniente da Tolentino centro in direzione Macerata, condotta dal 51enne residente a Pollenza, è andata ad impattare contro una Dacia Sandero condotta da una donna di 67 anni, residente a Treia. Cause in corso di accertamento. Sul posto il comandante della polizia locale Andrea Isidori, che ha subito allertato la pattuglia in servizio in quel momento. Entrambi i conducenti sono stati portati all’ospedale di Macerata. I carabinieri sono stati di ausilio per regolare la viabilità. Via Nazionale è stata chiusa per circa 45 minuti consentire di effettuare i rilievi agli agenti, consentire di rimuovere i due mezzi e ripulire la strada.