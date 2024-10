Fumogeno in campo, multata la Maceratese

Si giocherà alle 19 di mercoledì prossimo il return match di Coppa Italia tra Maceratese e Chiesanuova. La gara, va ricordato, segue l’affermazione per 1-0 ottenuta dai biancorossi di Mobili al "Sandro Ultimi" e metterà in palio la qualificazione alla semifinale di una competizione che, la scorsa stagione, ha visto la Rata giungere fino alla finalissima regionale (sconfitta 3-1 dall’Osimana). L’orario è lo stesso della sfida d’andata, probabilmente il migliore per favorire una buona affluenza considerando la giornata feriale. E magari saranno parecchi quelli che giungeranno dalla vicina Chiesanuova, tanto più che l’incontro di andata si è dovuto disputare con la capienza ridotta a soli 100 spettatori (40 biglietti per i locali) e tanti supporters non hanno potuto essere presenti.

A proposito dei tifosi della Rata, il club ha subito una multa di 200 euro dopo il blitz di Matelica di domenica. Si legge nel comunicato ufficiale "per aver alcuni propri sostenitori, durante la gara, lanciato in campo un fumogeno bruciandone una zona e rendendo necessaria la rimozione dello stesso, ritardando di qualche secondo la ripresa del gioco". Sempre mercoledì 16 ottobre sono in programma le altre partite. Il Tolentino dovrà affrontare in trasferta il Monturano con fischio d’inizio alle 15. Qui invece si ricomincia dal 2-2 del "Della Vittoria". Il Matelica in casa proverà a ribaltare il ko 2-0 patito ad Osimo. L’altro quarto è tutto pesarese tra K-Sport Montecchio ed Urbania, andata 2-1 per durantini.

Il giudice sportivo infine ha fermato per due turni di squalifica in campionato Tamagnini dell’Urbino (team prossimo rivale del Chiesanuova) e Wahi del Matelica. Un turno di stop invece per Dauria del Montefano e Barilaro del Tolentino.

Andrea Scoppa