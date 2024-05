Goran Bregovic all’arena "Gigli". È la sua unica data nelle Marche

Un altro grande nome animerà l’estate portorecanatese: si tratta del famoso compositore bosniaco, nonché musicista di fama internazionale, Goran Bregovic. L’appuntamento è il 17 luglio, alle 21.30, sul palco dell’arena Gigli dove andrà in scena il concerto "Goran Bregovic e la sua Orchestra per i Matrimoni e Funerali". Tra l’altro, sarà pure la sua unica data nelle Marche. Lo spettacolo è organizzato da Futura Unisce, con il patrocinio del Comune di Porto Recanati. Con la radici nei Balcani, di cui è originario, le composizioni di Goran Bregovic mescolano le sonorità di una fanfara tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una chitarra elettrica e percussioni tradizionali con delle accentuazioni rock. E così, negli anni, ha dato vita a una musica a cui ben pochi riescono a resistere. Nato a Sarajevo da madre serba e padre croato, Goran Bregovic crea i suoi primi gruppi rock fin da adolescente. E da lì sono seguiti quindici anni con il suo gruppo White Button e tredici album venduti in 6 milioni di copie. I biglietti sono disponibili sui circuiti online e nei punti vendita autorizzati di TicketOne e CiaoTickets. Per informazioni 347-3247190.