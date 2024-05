Halley spenta, Ferentino piazza il colpo esterno

HALLEY MATELICA

65

FERENTINO

70

HALLEY MATELICA: Provvidenza 5, Ferretti ne, Morgillo 12, Carone, Mazzotti 10, Ciampaglia, Eleonori ne, Mentonelli 5, Riccio 8, Mariani 17, Musci 8. All. Trullo.

FERENTINO: Serra, Russo ne, Collalti ne, Rossi 10, Galuppi 3, Polselli 2, Ciarpella 8, Gerlero 13, Rullo 17, Bisconti 17. All. Lulli.

Parziali: 16-20, 17-15, 14-14, 18-21; progressivi: 16-20, 33-35, 47-49, 65-70.

La lunga pausa prima dei play off ha frenato il ritmo della Halley, rullo compressore nel Play in Gold. La formazione di coach Trullo, infatti, si è presentata contratta all’appuntamento di gara1 e Ferentino ne ha approfittato per fare il "colpaccio" esterno, al termine di un match rimasto in bilico fino all’ultimo. Troppo brutta, però, la Halley per essere vera rispetto a quella che ha dominato le prime due fasi della stagione. I laziali, invece, secondi classificati nel Play in Silver, sono sembrati molto in palla, hanno avuto un ottimo impatto sulla partita e sono riusciti a condurre nel punteggio per quasi l’intera durata della sfida. Al riposo le due squadre sono arrivate quasi appaiate (33-35), dopo che Musci aveva sciupato – proprio allo scadere – il facile canestro del pari. In avvio di terzo quarto i padroni di casa sono partiti più decisi, hanno riacciuffato gli avversari e sono riusciti persino ad allungare (+4). Ma Ferentino non ha mollato la presa e in chiusura di parziale ha rimesso il naso avanti (47-49). La Halley, con Musci e Morgillo gravati da quattro falli, si è aggrappata nell’ultima frazione di gioco a un ottimo Mazzotti. A due minuti e 20 secondi dalla sirena Morgillo ha azzeccato il canestro del 62-62 e la gara è tornata apertissima. Pure in questo frangente, tuttavia, Ferentino è stato più lucido, ha allungato di nuovo (62-67) e non sono stati sufficienti altri tre punti di Mazzotti (65-67) per spostare l’ago della bilancia dalla parte matelicese. E così, quando allo scadere Mariani ha provato la tripla del 68-68, il ferro ha respinto la palla per assegnare la meritata vittoria ai laziali. Ora Matelica, per allungare la serie, dovrà vincere gara2 in programma domenica a Ferentino (ore 18).

m. g.