I Consigli dei ragazzi a Morrovalle, oggi convegno e saluto di Mattarella

Da tutta la provincia e non solo a Morrovale per celebrare i 35 anni dalla nascita del primo Consiglio comunale dei ragazzi. Nel 1989, infatti, Morrovalle fu la prima città ad istituire questa forma di partecipazione rivolta ai cittadini più giovani. Ieri sono iniziate le celebrazioni (nella foto) che termineranno questa mattina con un momento di confronto all’Auditorium San Francesco con il convegno su ’Educazione alla cittadinanza italiana ed europea’ in programma alle 9. Parteciperanno, tra gli altri, anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il prefetto di Macerata Isabella Fusiello, il sindaco di Schiltigheim Danielle Dambach, Nazzareno Navisse, che ebbe l’intuizione 35 anni fa di ideare il primo consiglio comunale dei ragazzi a Morrovalle, e Alessandra Vittorini, vedova del già presidente del Parlamento europeo David Sassoli. È atteso anche un videomessaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.