I saldi invernali entrano nel vivo. Ecco il decalogo per evitare raggiri

Sono partiti ieri i saldi invernali. Dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al primo marzo. Mentre quelli estivi dureranno dal 5 luglio al primo settembre. Con l’aiuto di Laura Antinori di Adiconsum (Associazione difesa consumatori) Macerata, ecco alcuni consigli utili per fare acquisti consapevoli e in sicurezza, e scongiurare spiacevoli sorprese. È obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo di partenza e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata. "Bisogna fare attenzione al cartellino – spiega Antinori –: deve contenere il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Bisogna poi diffidare dai negozi che applicano da subito sconti esagerati, come il 70 e l’80% fin dall’inizio; il motivo va approfondito, magari facendo un confronto con articoli dello stesso tipo in altri negozi. Il commerciante deve accettare il pagamento elettronico anche sotto saldi (oltre a quello in contanti)". Non è invece obbligatorio il cambio dopo l’acquisto; questo di solito è lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia vizi occulti. Spesso i negozianti rifiutano di cambiare la merce acquistata in saldo; in realtà la vendita di un prodotto in saldo è coperta dalle stesse garanzie previste per le vendite ordinarie. Non esiste nessun obbligo per il venditore di cambiare la merce che non presenta difetti. Ma è tenuto a cambiare il prodotto se quest’ultimo è non conforme o danneggiato. "Per questo consigliamo di conservare sempre gli scontrini – aggiunge la referente di Adiconsum –. Poi raccomandiamo di confrontare che lo sconto garantito in vetrina sia equivalente a quello all’interno del negozio. E di controllare sempre lo scontrino affinché lo sconto sia stato effettivamente applicato al momento del pagamento". Farsi prendere dalla frenesia dello shopping è facile quando si è circondati di sconti. Adiconsum cerca così di sensibilizzare su cosa stare attenti per evitare truffe. "Allo sportello telefonico (0733.4075212) riceviamo spesso richieste di aiuto – dichiara Antinori –, anche al di là dei saldi, per dubbi sulla conformità dello sconto applicato – ad esempio durante le promozioni – nei negozi e nei supermercati. Abbiamo anche sportelli fisici sul territorio, a Macerata, Civitanova e Tolentino. La tutela dei consumatori per noi è sia collettiva, con le segnalazioni alle autorità, che individuale, per risolvere problemi riguardanti acquisti, telefonia, energia, bollette, fatturazioni, smarrimento bagagli, ritardi dei treni".