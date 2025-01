Il bilancio di Marchiori. Dal polo di Sforzacosta al nuovo museo Mubi

"È stato un altro anno, come i precedenti tre, in cui si è attuato l’ambizioso programma di governo su cui i maceratesi hanno posto la fiducia ripagata con i fatti". È quanto dice Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici, alla viabilità, ai servizi cimiteriali e al patrimonio, guardando quanto realizzato nel corso del 2024.

Tra i progetti portati avanti ci sono anche quelli relativi all’edilizia scolastica con la realizzazione del polo 0-11 di Sforzacosta, grazie alla donazione della Andrea Bocelli Foundation, e con l’avvio dei poli d’infanzia 0-11 delle Vergini e 0-6 di Corneto. Inoltre, è stata posta particolare attenzione anche agli impianti sportivi: dopo la riqualificazione dello Stadio della Vittoria, tornato a disposizione della comunità, la rigenerazione del Palavirtus e l’intervento al Circolo Tennis, sono partiti i lavori dello stadio Helvia Recina – Pino Brizi e del nuovo campo da rugby.

Il 2024 ha inoltre permesso anche di recuperare completamente l’ex Casa del Custode dei giardini Diaz, ora sede del museo Mubi ed estensione del museo di Scienze naturali, e i Magazzini Rossini gestiti dall’Accademia di Belle arti di Macerata in sinergia con il Comune.

Tra i principali interventi ci sono stati anche quelli relativi alla rigenerazione delle mura urbiche, di piazza Vittorio Veneto, della pavimentazione di diverse vie del centro della città e della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi in centro e nelle frazioni.

Nel 2025 ci sono tanti altri progetti in piedi e e da portare a compimenti, altri sono invece da avviare. "Adesso – spiega l’assessore Marchiori – ci aspetta un 2025 di intenso lavoro per realizzare quanto promesso e che Macerata attendeva da decenni". Tanti i progetti nel piano di edilizia scolastica. "Questo piano – conclude l’assessore – riguarda la progettazione esecutiva del Convitto i cui lavori saranno poi appaltati, il complesso De Amicis sarà oggetto di interventi per il miglioramento sisimico, si dovrà arrivare alla progettazione definitiva della scuola Ercole Rosa, avviare la progettazione per la nuova Mameli nel rione Marche, il miglioramento sismico della Fratelli Cervi, arriveremo al progetto definitivo e poi all’appalto della IV Novembre. Al personale del Comune, a dirigenti funzionari e operai, un ringraziamento per la professionalità e lo spirito di servizio con il quale hanno reso possibile questi risultati".