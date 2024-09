Il consiglio approva le varianti. Via libera per le nuove scuole

Doppio passo avanti verso il nuovo polo, che ospiterà elementari e medie dell’istituto Manzoni-Lanzi di Corridonia. Nel consiglio comunale di lunedì, infatti, è arrivato il via libera per la variante urbanistica relativa al terreno di via Grazie, dove dovranno sorgere le scuole e, prima ancora, è stata approvata la variante del piano di classificazione acustica, atto propedeutico considerata soprattutto la vicinanza del kartodromo.

"Nel consiglio del 4 giugno avevamo approvato l’adozione della variante acustica, ora siamo alla fase definitiva – ha spiegato la sindaca Giuliana Giampaoli –, necessaria per rendere compatibile acusticamente l’area con la costruzione dei nuovi edifici scolastici. La zona aveva una classe acustica di tipo 4 per la presenza di traffico intenso o attività commerciali. Una classificazione molto vetusta. La variante è servita a passare a una classe 1, compatibile per le scuole".

La superficie, prima di proprietà privata, era stata individuata tramite una manifestazione di interesse e acquistata dall’ente per 440mila euro. Un cambio di rotta netto rispetto alla passata amministrazione Cartechini, che aveva invece previsto di edificare la primaria in via Verdi e la secondaria di primo grado all’ex mattatoio. I voti contrari in consiglio sono arrivati proprio dai gruppi "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, il quale ha ribadito i dubbi per la vicinanza al kartodromo e la lontananza dal centro. "Il kartodromo svolge anche attività non rumorose – ha precisato il sindaco –, il tecnico che si è occupato delle rilevazioni le ha svolte non in un giorno, bensì in una settimana, quando in più si tenevano delle gare internazionali, e tutto è andato bene. In centro oggi ci sono tanti cantieri privati e pubblici, come palazzo Persichetti e San Francesco. Capisco i disagi, ma la nostra scelta è terminare prima possibile i lavori per dare un nuovo futuro alla città".

Diego Pierluigi