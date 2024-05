Il patron Guzzini: "Recanatese in palla, bisogna crederci"

Fuori sede, per motivi "calcistico-familiari", il presidente della Recanatese Adolfo Guzzini tiene comunque a precisare che "appena rientrerò in città la prima cosa che farò sarà proprio quella di andare a trovare la squadra, per salutarla, incoraggiarla e, per quanto possibile, dargli una spinta ulteriore in vista delle due finali contro la Vis Pesaro nelle quali ci giochiamo davvero tanto". Il patron d’altronde è uomo navigatissimo e di mondo, e sa perfettamente che la doppia sfida con la Vis Pesaro, ad essere teneri, è piena di incognite: "Da quello che ho visto e da quanto mi riferiscono, il gruppo è carico. Tutti noi sappiamo che la situazione è particolarmente critica, anzi ci troviamo nel pieno del marasma. Onestamente speravano di non vivere questi momenti o quantomeno di affrontare gli spareggi da posizione favorevole; invece, siamo anche obbligati a segnare comunque un gol in più dei nostri avversari per salvarci, ma questo deve rappresentare anche uno stimolo ulteriore".

Che renderà quindi il match di andata di domenica prossima, se possibile, ancora più importante, per non dire fondamentale: "È vero che tutto va visto nell’ottica del doppio confronto e dei 180 minuti, però è chiaro che il modo con cui approcceremo e affronteremo l’impegno del Tubaldi sarà decisivo, anche perché non possiamo concederci errori o distrazioni". Da Pesaro è annunciato un piccolo esodo con almeno 300 tifosi al seguito. Motivo in più per stringersi attorno alla squadra giallorossa in questa occasione: "Tutte le componenti debbono remare nella stessa direzione. L’appello ovviamente è rivolto a coloro che hanno a cuore i nostri colori, mentre al gruppo dirò che bisogna crederci, fortemente perché possiamo ancora salvarci e dobbiamo dare in campo tutto quello che è nelle nostre possibilità". Insomma, conclude Guzzini, non bisogna lasciare nulla di intentato poi, aggiungiamo noi, sarà il tempo dei consuntivi, dei bilanci e delle riflessioni che dovranno essere, per forza di cose, profondissime anche se, lo rimarchiamo ancora che si preannunciasse un’annata di sofferenze anche maggiori rispetto all’anno scorso era, quasi, scontato pur se se lo straordinario cammino di ottobre e novembre aveva suscitato speranze completamente diverse.

A ben vedere però anche la Vis, dopo il 4-0 del 18 febbraio contro il Pescara, sembrava destinata a prospettive diverse, prima di inanellare una serie clamorosamente negativa, inaugurata proprio a Recanati con un solo punto conquistato in otto gare. C’è anche il precedente della Coppa Italia, con i biancorossi che sbancarono il Tubaldi per 3-1 dopo i tempi supplementari con una doppietta di Di Paola anche se quel match, forse, fa davvero poco testo. Oggi pomeriggio alle 14.30 inizia la prevendita: su disposizione della Questura di Macerata l’accesso al settore locali sarà vietato ai residenti della provincia di Pesaro-Urbino. Tagliandi acquistabili solo ed esclusivamente presso la sede della Recanatese, allo stadio, previa presentazione del documento di identità.