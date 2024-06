Il sindaco Nardella con Bravi in visita nei luoghi leopardiani

In visita in città venerdì pomeriggio, attirato oltre che dagli impegni elettorali, anche dai luoghi leopardiani, il sindaco di Firenze e candidato alle elezioni europee Dario Nardella è stato accolto dal presidente del Centro nazionale di studi leopardiani, Fabio Corvatta. Accompagnato dal candidato sindaco Antonio Bravi e da una delegazione del Partito democratico, composta dalla parlamentare Irene Manzi, dal consigliere regionale Romano Carancini, dal segretario provinciale Angelo Sciapichetti e dall’assessora alle culture Rita Soccio, Nardella ha avuto potuto conoscere da vicino i luoghi leopardiani, la storia del Cnsl e i legami con Firenze. Corvatta ha accompagnato Nardella e la delegazione anche sull’Orto sul Colle dell’Infinito, un luogo di grande significato legato alla poesia più nota di Leopardi. Poi, nella sede elettorale di Antonio Bravi, Nardella ha sottolineato l’importanza culturale di Recanati e la necessità di preservare questo patrimonio, continuando a valorizzarlo complimentandosi con il sindaco Bravi per come ha saputo amministrare la città e ricordando l’importanza anche delle elezioni europee per salvaguardare un’idea di Europa unita.