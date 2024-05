Il sito dei viaggi accessibili: "Vi spiego dove andare"

Badtraveller è un portale che recensisce strutture in base alla loro accessibilità. Il suo creatore si chiama Gianluca Santinelli, vive a San Severino dove lavora come agente di viaggio. "L’idea è nata quattro anni fa – racconta –, accompagnando a Valencia un gruppo di persone in sedia a rotelle. Una di loro voleva subito recensire l’albergo su TripAdvisor. La cosa mi sembrò, purtroppo, poco utile visto che non c’era una sezione specifica per le persone con disabilità, e la sua nota sarebbe probabilmente andata persa. Così ho pensato di creare un contenitore specifico per quel tipo di esperienza". Il simbolo del sito, un megafono, significa questo. "Vorrei dare voce a chi normalmente non è attenzionato, spesso anche dalle strutture ricettive", aggiunge Gianluca ha autoprodotto il sito. Chiunque può visitarlo e recensire, così da essere preparato e aiutato a scegliere hotel, musei, ristoranti, luoghi di cultura, spiagge.

"Volevo creare uno strumento utile, che facesse leva sullo spirito di condivisione di un’esperienza e sull’empatia delle persone. Gli utenti sono persone in carrozzina, ipovedenti, con difficoltà deambulatorie o anche accompagnatori. Sono tutte molto attente ai criteri di accessibilità delle strutture; le cose che tendono ad attirare più la loro attenzione variano a seconda della struttura recensita e dal loro tipo di disabilità. Principalmente si parla di presenza o meno di rampe e scivoli che aiutino a superare le scale, maniglioni d’appoggio nei bagni, passerelle che sulle spiagge consentono di arrivare fino alla battigia. Credo che per una persona che ha difficoltà nei movimenti non ci sia nulla di più bello che fare quello che fanno gli altri senza dover chiedere aiuto a nessuno". Santinelli stesso ha recensito alcune strutture, cercando di condividere la propria esperienza di accompagnatore. E ora lancia un appello: "Tranne un aiuto per la parte tecnica del sito, ho portato avanti il progetto da solo. Spero di trovare qualcuno che collabori, anche in ambito associativo. Vorrei che diventasse una sorta di guida Michelin per le disabilità e che la questione dell’accessibilità fosse per tutti sempre più centrale". Gli utenti del sito hanno recensito oltre 200 strutture in Italia, molte altre in Europa e nel mondo. In provincia di Macerata, racconta Santinelli, "ci sono diverse strutture recensite molto positivamente. Una è ’Le Case’, ristorante hotel nelle campagne di Macerata. Ci sono recensioni anche per ristoranti e luoghi di cultura in Olanda, Inghilterra, Arabia. Spero di far crescere il sito, mi piacerebbe che diventasse un punto di riferimento. Se qualcuno volesse collaborare, io sono più che disponibile".