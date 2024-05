Impiegato contabile con diploma o laurea

Azienda di Morrovalle ricerca impiegato contabile/amministrativo con esperienza consolidata in contabilità e gestione degli adempimenti fiscali. Diploma o laurea affine; conoscenza ottima di Office; preferibile domicilio nelle vicinanze del comune di Morrovalle (codice offerta 474728). Azienda di Civitanova cerca una figura professionale di commessa di banco/aiuto in cucina. Requisiti: capacità di utilizzo bilancia, cassa; preferibilmente età 20 - 40 anni; contratto a tempo determinato, orario a tempo pieno (chiusura domenica pomeriggio e lunedì) (codice offerta 416105). Ente formativo accreditato di Civitanova cerca impiegato commerciale con esperienza. Titolo di studio diploma/laurea; preferibilmente età 20 – 40 anni; orario part time pomeridiano, 20 ore settimanali (codice offerta 495501). Azienda di Morrovalle cerca figura professionale per attività di serigrafia (stampa) manuale e attraverso utilizzo di macchinari serigrafici. Età preferibilmente 18 -25 anni per contratto di apprendistato, tempo pieno (codice offerta 394322). Cv con codice offerta a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it.