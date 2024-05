San Severino (Macerata), incendio alla fabbrica "La Pizzeria" a Taccoli

San Severino (Macerata), 25 maggio 2024 - Momenti di paura nella notte per un incendio all’interno della fabbrica “La Pizzeria” (che produce pizze appunto) a Taccoli, San Severino. A prendere fuoco, intorno alle 4.30, la canna fumaria. A dare l’allarme gli operai che avevano iniziato il turno di lavoro notturno. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, sul posto con l’ausilio dei colleghi di Macerata con l’autoscala, ha contenuto l'incendio evitando che le fiamme si propagassero a tutta la struttura.

2 foto L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi dell'incendio

Preziosa anche la presenza dei lavoratori e del titolare, che si sono accorti subito di cosa stesse accadendo. Secondo le ricostruzioni, non avrebbe funzionato l’aspiratore dei fumi. Questo avrebbe causato l’innalzarsi della temperatura della canna fumaria e del motore di aspirazione, entrambi danneggiati dalle fiamme. L'attività non si è comunque fermata, con l'esclusione del forno collegato alla canna fumaria che ha preso fuoco. Non ci sono stati feriti (più che di fumo, si è trattato di calore), ma solo danni la cui entità è in corso di valutazione. I pompieri sono rimasti sul posto un paio d’ore per lo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area.