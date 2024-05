Auto finisce contro una mietitrebbia, un ferito grave

Corridonia (Macerata), 5 maggio 2024 – Scontro tra un’auto e un mezzo agricolo, un uomo soccorso e trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

L’incidente è avvenuto l’altra sera, intorno alle 21.30, all’incrocio tra la strada provinciale 485 e contrada Sarrocciano, a Corridonia, nel tratto che dopo San Claudio arriva a Morrovalle.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, una mietitrebbia, che era stata impegnata nella raccolta delle verdure, e un’auto si sono scontrati. Sul posto sono accorsi il personale medico e sanitario del 118 e i vigili del fuoco del Comando di Macerata. Questi ultimi hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e il tratto di carreggiata interessato dallo scontro.

Ad avere la peggio nell’impatto è stato il conducente dell’auto, che è rimasto ferito in maniera abbastanza seria. Soccorso dal personale sanitario, dopo le prime cure del caso prestare sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona per gli accertamenti e le cure necessarie.

La strada provinciale 485 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area teatro dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, che serviranno a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e di conseguenza le responsabilità.