Scooter contro auto: due 17enni portati a Torrette. Ragazza in prognosi riservata

Due 17enni sono ricoverati a Torrette, dopo un incidente avuto il primo maggio a Pollenza. I ragazzini erano in scooter lungo la strada provinciale 12, in direzione di Macerata. Ma all’altezza dell’incrocio con via Vaglie sono finiti contro una Toyota Yaris condotta da un pollentino di 77 anni, che procedeva nel senso di marcia opposto. Per la ragazza, con un serio trauma cranico, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza a Torrette; la prognosi per lei è riservata. Il ragazzo, che ha riportato diverse fratture, è stato portato anche lui ad Ancona ma in ambulanza, perché le condizioni del meteo non consentivano il volo del secondo elicottero. Entrambi comunque per fortuna non sono in pericolo di vita. L’automobilista è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.