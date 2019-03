Corridonia (Macerata), 19 marzo 2019 - Grave incidente stradale questa mattina alle 8.30 circa in superstrada nel Comune di Corridonia (provincia di Macerata). Nella corsia di accesso direzione Mare si sono scontrate una Seat Arosa, un'altra auto e un camion. Feriti i passeggeri della seat Arosa. Trasportati conducente a Macerata e Passeggero a Ancona.

Sulla strada statale 77 'Della Val di Chienti' è chiusa la carreggiata in direzione nord (Civitanova Marche), al km 89,700 a Corridonia. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata