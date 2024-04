Requisiti per il Cas, piattaforma attiva

È attiva all’indirizzo https://appsem.invitalia.it, la piattaforma telematica attraverso la quale i residenti dei comuni del cratere sisma 2016 percettori dei benefici di assistenza, come il Cas o le Sae, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti per continuare a usufruirne. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il prossimo 5 luglio. L’attestazione del mantenimento dei requisiti per beneficiare dell’assistenza deve essere presentata in via telematica sulla piattaforma https://appsem.invitalia.it