Incidente sul lavoro, 20enne schiacciato da un macchinario

Un operaio ventenne è rimasto schiacciato in un macchinario per le suole, ed è stato portato a Torrette in condizioni molto serie. L’infortunio è avvenuto ieri alle 12 alla Ipr di Civitanova, azienda che produce suole per scarpe in gomma e poliuretano. Il ragazzo, un ventenne di origini pakistane che era stato assunto da qualche mese, era impegnato alla macchina rotativa per lo stampaggio delle suole. A un certo punto però, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto intrappolato nella struttura e sarebbe stato schiacciato. Subito il personale ha chiamato il 118 e i sanitari, vedendo le condizioni del ragazzo, hanno chiesto il ricovero immediato a Torrette: l’operaio infatti aveva bacino e gamba destra lesionati. In eliambulanza, è stato subito portato ad Ancona dove si trova tuttora ricoverato. Per fortuna, comunque, il ragazzo non è in pericolo di vita. Nella sede dell’azienda sono stati chiamati gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ast, che hanno avviato gli accertamenti. Sono stati acquisiti i documenti relativi al dipendente e sono stati sentiti altri operai, per capire cosa stesse facendo il pakistano, quale sia stata l’esatta dinamica dell’infortunio e se fossero rispettate tutte le norme di sicurezza a tutela dei lavoratori. Le indagini sono in corso.

p. p.