Civitanova Marche, 10 maggio 2019 - Far west al casello di Civitanova, ieri verso le 22, dove è andato in scena l’ultimo atto di una rapina ai danni della ditta di autotrasporti Renzi group di Casette d’Ete, nel Fermano, sventata dai carabinieri delle Compagnie di Fermo, Macerata e Civitanova. Almeno due rapinatori, in fuga sulla superstrada su una Punto Grigia, sono stati bloccati davanti al casello, dopo avere speronato un’autopattuglia dei carabinieri, piazzata di traverso a sbarrare la strada, mentre altre tre gazzelle sono sopraggiunte a sirene spiegate a chiudere la tenaglia.

Gli altri componenti della banda, e diversi mezzi, erano già stati bloccati tra Casette d’Ete e la zona industriale Brancadoro. Qui i carabinieri hanno intercettato un camion con un carico di spedizione appena rubato dalla banda nella ditta di autotrasporti, sotto la minaccia delle armi.

Alla fine della maxi operazione sono cinque le persone campane arrestate dai carabinieri di Macerata e Fermo che hanno sventato la rapina nella ditta di trasporti e logistica Renzi Group di Casette d'Ete nel Fermano. I banditi sono stati intercettati subito dopo il colpo tra Casette d'Ete e Civitanova. Erano tutti armati e si sospetta che ci siano ancora dei complici in fuga. Insieme al camion sono stati bloccati anche un furgoncino bianco e un’altra Fiat Punto. La ditta è stata presidiata dai carabinieri per tutta la notte.