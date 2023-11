Intelligenza artificiale e sostenibilità, focus con la prof Giovanola

Qual è il rapporto tra intelligenza artificiale e sostenibilità, tanto da un punto di vista economico quanto da quello sociale? Ne ha parlato la professoressa Benedetta Giovanola, titolare della cattedra Jean Monnet Edit (Etica per un’Europa digitale inclusiva) dell’Università di Macerata nel corso di uno spazio informativo prodotto in diretta dalla Fiera di Rimini, nel corso dell’edizione 2023 di Ecomondo, dallo studio di "Green Tg". "Tanto più l’intelligenza artificiale si diffonde nei vari ambiti della vita quotidiana, tanto più è importante utilizzare i dispositivi che sfruttano l’IA in modo critico e consapevole – ha detto Giovanola –, al fine di evitare quei rischi legati alla mancanza di consapevolezza in termini di loro funzionamento".