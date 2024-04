"Intervalliva: solo teorica disponibilità di denaro"

"Baldelli non ha detto tutta la verità sull’intervalliva San Severino-Tolentino". È la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, dopo la seduta di ieri del Consiglio regionale in cui l’assessore Francesco Baldelli ha risposto all’interrogazione sulla bretella. Un’opera inserita nel Contratto di programma Anas/Mit dal primo Governo Conte (Lega - M5S) fino a che l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha spostato le risorse, con una delibera Cipess del 27 dicembre 2022, per realizzare il tratto Sforzacosta-Pieve e collegamento al capoluogo, tratto Pieve-Mattei, a Macerata. Poi, lo scorso 21 marzo, l’opera è stata reinserita nel nuovo Contratto di programma. "Il 21 marzo - commenta Simone Livi, capogruppo in Regione di FdI - l’intervento, su richiesta della Regione, è stato inserito nel nuovo Contratto di programma con la conferma delle risorse già disponibili pari a 88.317.925 euro e con la previsione, a opera cantierabile, di un finanziamento fino a 206.718.750 euro. In questo modo, la società Quadrilatero potrà bandire la gara e far partire il cantiere". Livi, come Baldelli ieri in assemblea, ricorda anche che l’opera era stata inserita già nel Piano regionale delle infrastrutture fin dal 2021 ma Ruggeri si dice insoddisfatta dalla replica: "Baldelli non ha detto tutta la verità. Ci ha raccontato delle buone intenzioni del governo regionale e ci ha ricordato che l’opera è stata inserita nel nuovo Contratto di programma Anas/Mit. Ma ad onor del vero, ci risulta che questo sia avvenuto nell’ultimo giorno utile - sottolinea - proprio grazie alle nostre domande e sollecitazioni di quei giorni di fine marzo che tanto avevano innervosito alcuni esponenti della destra in Regione. La destra omette volutamente due cose: la prima, che non c’è ancora alcun finanziamento ma solo una teorica disponibilità di denaro di 88.317.925 euro. La seconda è che questa cifra non sarà affatto sufficiente a realizzare l’opera. Come è ben specificato nella griglia del Contratto di programma, ad oggi mancano all’appello 118.400.825 euro. Quindi - prosegue - la nostra preoccupazione e attenzione resteranno alte. È ora che il governatore Francesco Acquaroli e la sua cricca facciano funzionare la tanto decantata filiera: si impegnino affinché il governo Meloni conceda maggiori risorse per le infrastrutture di questa Regione che soffre per un gap che il Movimento 5 Stelle, nella scorsa legislatura, ha tentato di colmare finanziando con i governi Conte opere come la San Severino-Tolentino o i voli di continuità".