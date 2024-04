"Interventi in difesa della costa: lavori tra un anno, troppo tardi"

"L’assessore regionale Aguzzi si è incontrato con gli operatori balneari di Scossicci e ha detto che stanzierà dei fondi per quel tratto di litorale, ma in quell’occasione non era presente l’Amministrazione di Porto Recanati. Perciò chiedo al sindaco Michelini se si è poi confrontato con la Regione, e quando verrà concordato un cronoprogramma per le scogliere da realizzare". Lo dichiara Salvatore Piscitelli, capogruppo di minoranza con "Civici per Porto Recanati", che ha presentato un’interrogazione al primo cittadino Andrea Michelini. Nell’atto, Piscitelli sottolinea che pochi giorni fa l’assessore regionale alla Difesa della costa, Stefano Aguzzi, si è recato a Scossicci per parlare con i titolari degli chalet riguardo ai lavori da avviare dopo i danni causati dalla mareggiata di Pasquetta. Ma al confronto mancavano i membri della giunta comunale. "Il 19 aprile, l’assessore Aguzzi ha incontrato i titolari delle concessioni balneari – ha scritto Piscitelli -. Ed è stato discusso il finanziamento di circa 9 milioni di euro concesso al Comune, per un piano di difesa della costa. Aguzzi avrebbe comunicato che l’inizio dei lavori è previsto per la seconda metà del 2025. E ciò ha destato preoccupazione". Inoltre, Piscitelli solleva altre questioni: "A oggi, gli unici lavori sono stati quelli per la sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale, in somma urgenza – riprende -. L’ennesimo sopralluogo dell’assessore Aguzzi è avvenuto con il solito accompagno di esponenti della sua maggioranza, mentre non si è avuta notizia di un incontro istituzionale con il Comune". Quindi, Piscitelli chiede al sindaco Michelini: "Se sia stato avvisato della venuta dell’assessore Aguzzi, e se nel caso abbia potuto a sua volta incontrarlo. Quali iniziative intende adottare nei confronti della Regione per poter concordare un cronoprogramma preciso degli interventi di difesa della costa, finanziati con i 9 milioni di euro".

Giorgio Giannaccini