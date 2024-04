Invasione di giovani per tre avvenimenti

Più di 350 persone agli impianti sportivi universitari del Cus Camerino e in quelli comunali per partecipare a una giornata intensa di attività sportive e sociali. La presenza in contemporanea del Torneo regionale di tennistavolo del Csi delle Marche, del derby di campionato di pallavolo femminile under 13 tra Cus Camerino e Castrum volley e della celebrazione dell’evento scout del San Giorgio, patrono degli scout, per i gruppi della zona Alta Marca, hanno fatto sì che la giornata di domenica fosse piena di giovani. All’interno del palazzetto Orsini, si è svolto il torneo di tennistavolo, che ha visto la partecipazione di prestigiose squadre. In vista della festa di San Giorgio, patrono degli scout di tutto il mondo, i gruppi di Camerino, Fabriano 1 e 2, Matelica, San Severino Marche e Cerreto d’Esi, che formano la zona Alta Marca si sono riuniti sabato e domenica per onorare il loro protettore con attività e giochi. Anche agli impianti sportivi comunali c’è stata la presenza di tanti scout più piccoli tra gli 8 e gli 11 anni, lupetti e coccinelle, con il supporto delle associazioni calcistiche.