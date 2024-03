La ’bella’ per completare l’opera. Lube, vai a prenderti la semifinale

È il momento di completare l’opera. In un Eurosuole Forum pieno ma fino ieri sera non sold out, la Lube oggi alle 20.30 gioca gara5 dei quarti playoff contro la Mint. E’ la "bella", l’ultimo atto di una serie che appariva indirizzata verso Monza dopo i successi 3-1 nei primi due confronti, poi la proverbiale tigna biancorossa, la capacità innata di risorgere dalle ceneri, hanno spinto Civitanova a due successi al tie-break. Come un anno fa (contro Verona), dunque, il team di Blengini può ribaltare i quarti dalla situazione di 0-2 e sarebbe doppiamente importante perché nel 2023 la squadra era stata rifondata e ringiovanita, le si ’chiedeva’ meno, stavolta invece ha più esperienza ed ha aggiunto il re dei cannonieri (Lagumdzija). L’impressione è che Civitanova giunga da favorita e possa prendersi la semifinale scudetto perché Monza potrebbe accusare i due matchball non sfruttati e, inoltre, la Lube è più abituata a certe partite, addirittura nei playoff dell’anno scorso ha chiuso alla ’bella’ ogni serie disputata. Il rientro di Zaytsev in corso d’opera, così come l’anno scorso il suo spostamento in ricezione (ma attacca da opposto), ha sistemato molto il team di Blengini sul servizio rivale. Per l’attacco invece il barometro è Yant, scatenato nelle ultime due uscite chiuse segnando rispettivamente 27 e 24 punti. Attenzione, comunque, alla Mint perché è squadra che nelle ultime stagioni è sempre rimasta indigesta alla Lube, tanto da esserne considerata la bestia nera e averla eliminata nei quarti di Coppa Italia. I brianzoli nelle ultime due gare sono stati sconfitti sì, ma solo al 5° set, segno del grande equilibrio e tendono ad innervosire l’avversario con un gioco solido, fatto di palloni sporcati col muro. Ormai le formazioni si conoscono a menadito e i dettagli, come le giocate di De Cecco nel tie-break domenica alla Opiquad Arena, possono fare la differenza. Vedremo se Eccheli modificherà qualcosa nel sestetto per cercare soluzioni diverse. Dopo gara1 è sempre partito con Maar e Takahashi che hanno fatto bene (per il canadese 23 punti col 65% in gara4) ma sorprende che non abbia più dato spazio al futuro civitanovese Loeppky dopo i 28 punti di gara1.

Probabili formazioni. CUCINE LUBE : palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Lagumdzija, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

MINT VERO VOLLEY MONZA: palleggiatore Cachopa; opposto Szwarc; schiacciatori Maar e Takahashi; centrali Galassi e Di Martino; libero Gaggini. A disposizione Visic, Mujanovic, Loeppky, Comparoni, Beretta, Morazzini, Frascio. All. Eccheli.