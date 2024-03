La classifica del miglior clima, Macerata al 41esimo posto in Italia

Fa più caldo, c’è sempre più vento e l’umidità ci tormenta per oltre metà dell’anno. Insomma, non c’è un bel clima a Macerata. Certo, ce ne sono di peggiori in altre città, ma nelle Marche tutti gli altri capoluoghi registrano una situazione migliore. Questo, almeno, è quanto emerge dai dati "3bmeteo" elaborati dal Sole 24ore su 112 città capoluogo, riferiti al periodo 2013 - 2023 e relativi a ben dieci parametri: il soleggiamento, l’indice di calore, le ondate di calore, gli eventi estremi, la brezza estiva, l’umidità relativa, le raffiche di vento, le piogge, la nebbia e i giorni freddi. Nella classifica generale Macerata si colloca al 41esimo posto, subito Ascoli (al 40esimo), ma molto dietro ad Ancona (13esimo), Pesaro (20esimo) e Fermo (30esimo) e si inserisce nella tendenza generale dei mutamenti che interessano, a diversi livelli, tutta l’Italia, vale aumento della temperatura e fenomeni estremi sempre più frequenti. Le posizioni peggiori (rispettivamente 69esimo e 68esimo posto) riguardano le piogge e le raffiche di vento. Quanto alle prime, nel periodo 2013-2023 è stata rilevata una media di 86 giorni l’anno in cui piove con accumuli di almeno due millimetri d’acqua (due litri a metro quadro) in almeno una fascia oraria.

Nello stesso periodo, invece, sono stati 171 i giorni totali con raffiche di vento superiori ai 25 nodi. Macerata è al 63° posto per i giorni freddi: una media di sei all’anno, con temperature massime percepite inferiori a tre gradi. È al 61esimo posto per le ondate di calore, con una media di 17 sforamenti l’anno della temperatura uguale o superiore a 30 gradi per tre giorni consecutivi. Stessa posizione per l’indice di calore, con una media di 73,8 giorni l’anno in cui la temperatura percepita è uguale o superiore a 30 gradi. Per quanto riguarda il soleggiamento, con una media di 7,8 ore di sole al giorno, la nostra città si colloca al 52esimo posto, mentre è al 44esimo per la nebbia. Le cose vanno meglio per gli altri parametri. Sono mediamente 183 i giorni fuori dal "comfort climatico", vale a dire quelli con un’umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30% (37esimo posto), mentre sono sei i nodi medi giornalieri di vento nella stagione estiva (36° posto). Siamo, invece, al 31esimo posto per quel che riguarda gli eventi estremi: nel periodo 2013-2023 sono stati 16 i giorni totali con accumulo di pioggia superiore ai 40millimetri d‘acqua per fascia esaoraria.

Franco Veroli