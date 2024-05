La Compagnia della Rancia al lavoro su Francesco d’Assisi La Compagnia della Rancia porta in scena "Francesco d’Assisi" in un nuovo progetto teatrale, frutto di ispirazione e collaborazione artistica. Il musical si svilupperà in vista degli anniversari francescani culminanti nel 2026. Saverio Marconi, regista e direttore artistico, si prepara a questa sfida a Tolentino, definendola la "piccola Broadway italiana".