La Corsa alla Spada torna nel cuore di Camerino: è conto alla rovescia

Programma ricco quello della Corsa alla Spada numero 43 presentato dalla presidente Donatella Pazzelli che ha illustrato il calendario che prende il via mercoledì 15 maggio con la Cena dei mille e si conclude il 26 maggio con il corteo storico, la Staffetta rosa e la Corsa alla Spada e che raccoglie tante iniziative anche delle associazioni e delle scuole di Camerino e spettacoli vari (acrobatici, musicali, teatrali). Tanti si svolgeranno nel centro storico, nella Rocca borgesca, nelle taverne nell’area ex City Park e nel Sottocorte Village ma anche in luoghi suggestivi come il Convento dei frati cappuccini di Renacavata, il Monastero Santa Chiara e Rocca d’Ajello. Attesa anche per la spada di questa edizione che sarà assegnato al vincitore tra i trenta atleti in gara, 10 per ognunog dei tre terzieri.

La Spada è donata dalla Pasta fresca da Luciana di Muccia e viene realizzata dalla bottega dei fabbri Reversi di Muccia. Un’altra novità è che in occasione della Corsa alla spada e palio il Dipartimento Dipendenze patologiche Ast Macerata sarà presente con un’Unità mibile territoriale per effettuare un test alcolemico con l’etilotest a chi vorrà, in maniera gratuita e anonima. Un’iniziativa per ricordare l’importanza di un consumo moderato di alcol per garantire la salute e sicurezza di tutti i partecipanti, oltre che il divertimento sicuro. "Anche in questa edizione si ritorna nel cuore di Camerino – spiega la presidente, Donatella Pazzelli – in quello che è il tracciato vero della Corsa alla Spada e che lo scorso anno ha procurato un’emozione fortissima in coloro che hanno vissuto, in abiti del passato o come semplici spettatori, un evento eccezionale". Nel programma, dopo la Cena dei mille del 15 maggio in via Madonna delle carceri, giovedì 16 ci sarà la presentazione del libro "A casa di Tora Trinci Varano" del libro di Laura Giuli alle 17,30 nella sala consiliare del comune. Il 17 maggio la rievocazione storica dell’Offerta dei ceri con il corteo storico e l’accensione del falò ed ospiti saranno i rievocanti della Cavalcata di Fermo. Il 18 maggio è il giorno del santo patrono della città di Camerino, San Venanzio martire, a cui è dedicata la rievocazione, mentre il 19 la fiera per la città dello stesso santo. Taverne aperto per tutti gli undici giorni e il 26 maggio il giorno della Corsa a partire dalle 15.