"La corsa dei due mari sarà una festa"

Prestigiosa vetrina internazionale per Porto Potenza che è stata scelta come località dove partirà l’ultima tappa della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, prevista per il 16 marzo. A darne notizia è stata l’amministrazione comunale di Potenza Picena, tramite un comunicato. "Giovedì mattina, nel teatro di San Benedetto del Tronto, alla presenza di amministratori, Regione e Coni è stata ufficializzata la partenza dell’ultima tappa della Tirreno/Adriatica dalla nostra città – spiega la giunta potentina –. Una manifestazione sportiva storica per il ciclismo nazionale che, domenica 16 marzo, vedrà appunto l’avvio del rush finale 2025 da Porto Potenza". Alla cerimonia svolta a San Benedetto hanno partecipato anche il sindaco Noemi Tartabini e il vicesindaco Giuseppe Castagna, oltre all’ex ciclista marchigiano Andrea Tonti. Nel frattempo il Comune di Potenza Picena si dice contento per questo importante palcoscenico di caratura mondiale, che coinvolgerà la frazione rivierasca. "Essere parte di questa grande macchina organizzativa, curata da Rcs, ci riempie di soddisfazione e orgoglio – aggiunge ancora l’amministrazione potentina –. Sarà un bellissimo momento di sport e di festa per la città tutta, con la partecipazione di atleti di caratura internazionale e l’accoglienza di appassionati provenienti da tutta Italia".