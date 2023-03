La festa dell’Albero tra green, scuole e arte

di Ennio Ercoli

"Festa dell’Albero 2023" en plein air per gli studenti delle scuole medie di Montecosaro che stamattina saranno tra i peschi in fiore (varietà saturnia) dell’impresa Eleuteri (23 ettari) nella suggestiva contrada Cavallino, con vista sul centro storico murato e i suoi campanili. Spettacolo davvero suggestivo che ieri Marco Eleuteri ha fatto ammirare in anteprima per questa seconda edizione (sostenuta da Giorgio Tanoni dell’Adriatica Oli) sta coinvolgendo alla grande tutto il paese, gettando le basi per un futuro "Festival dell’ambiente", come si è lasciato sfuggire il vulcanico Stefano Cardinali dell’associazione "il Borgo", presieduta da Bruno Massaccesi. E’ coadiuvata da un team motivato, anche di giovani (60 dai 18 ai 25 anni) che specie d’estate fanno la differenza sotto il profilo sociale e dell’animazione per i ragazzi, avendo come "hub" il Parco dell’Annunziata, scenario collaudato quale spazio di ritrovo, gioco e apprendimento storico-artistico. "Come scuola Sant’Agostino (coinvolti 500 studenti) abbiamo aderito con entusiasmo – ha detto la dirigente scolastica Gloria Gradassi – sulla scia dell’anno passato, perché la scuola crede nella necessità di avere da parte di tutti contatti diretti la natura". Venerdì si procederà alla piantumazione alla scuola di Viale della Vittoria, mentre sabato la messa a dimora di alberi avverrà nella scuola Mandela. Domenica invece (dalle 14 alle 19) prevista una coinvolgente "Caccia alle uova" di cioccolato (ben 2.000, nascoste tra i cespugli, con l’obiettivo di scovare l’uovo d’oro). Una divertente caccia al tesoro con la mascotte Superborghetto. Ci sarà anche il relativo album a fumetti ("Le Avventure di Superborghetto" per salvare l’ambiente), curato da Veronica Galandrini e David Marignani, stampato da Grafiche Fioroni per essere colorato a piacere. Domenica prossima passeggiata dall’Annunziata al Frutteto Eleuteri. Per il convegno di questa sera (21.15), al Teatro delle Logge ecco Davide Cassani sul "cicloturismo", dove saranno presenti i sindaci di Civitanova, Morrovalle, Sant’Elpidio a Mare e Corridonia. Obiettivo: sfruttare la passione della bici – da parte di italiani e stranieri – per lanciare i percorsi delle Abbazie romaniche (S.Croce, Montecosaro, S. Claudio, S.Firmano, Rambona). Presenti anche Giorgio Perugini e Marco Adami. Non è mancata la tessera dell’arte, incastonata nel programma, come detto da Mauro Giampieri (Verum).