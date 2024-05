La Festa dell’Europa 2024. Musica, mostre e incontri, tre giorni per tutti i gusti

Al via la settimana della Festa dell’Europa 2024, pronta a colorare il centro di Macerata di bandiere e iniziative. Organizzata dal Comune in collaborazione con Unimc, la Scuola di Dottorato ed Esn Macerata e il contributo del consiglio regionale, Bcc Recanati e Colmurano, Project Film, Confartigianato e Varnelli, l’iniziativa mira ad aumentare la consapevolezza legata all’importanza dell’Unione Europea, in una profonda integrazione economica e culturale. "Il 9 maggio è la data che commemora la firma della Dichiarazione Schuman del 1950", dichiara l’assessore alle Politiche giovanili, Marco Caldarelli. Si parte giovedì con "Giochi sotto al loggiato" (9.30-12.30, Loggiato di corso Matteotti), attività per bambini a cura di Unimc e parte del progetto #LIFEADDICTED in collaborazione con RadioRUM; apertura "Youth Corner" e inaugurazione della mostra "Alcontest" (11.30-12.30/16-20, Antichi Forni, mostra aperta fino a sabato ore 16-20) a cura del Dipartimento Dipendenze Patologiche Ast3, Glatad onlus e liceo artistico Cantalamessa; l’incontro "Cittadini d’Europa: giovani, elezioni e partecipazione" (16-18, Antichi Forni) a cura di Esn Macerata, con degustazione prodotti tipici e cocktail della Distilleria Varnelli; installazione multimediale "Fish-eye" (18-19.30) del progetto NEET.LESS; poi l’"Aperitivo 2A inclusivo" dedicato all’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico (18, Basquiat Bistrot) a cura dell’assessorato alle Politiche sociali; ore 21 in piazza della Libertà musica live con Laragosta, Eazy Chills e Ferretti. Venerdì "L’Europa per me finalissima" (10-13, Aula Magna Ite Gentili di Macerata) con la premiazione del contest scolastico; agli Antichi Forni "Tavola rotonda" (15-17) con i rappresentanti delle associazioni e operatori del mondo giovanile e "Tandem linguistico: conversazioni in lingua" (18-20) di Esn Macerata, poi degustazione di prodotti tipici a cura di Confartigianato; ore 21 musica live in piazza della Libertà con Camilla Ruffini, Wet Floors e Capabrò. In chiusura d’eventi la caccia al tesoro "I tesori d’Europa" di sabato (17-22, Antichi forni), un tour europeo di giochi ed enigmi per le vie cittadine. Al centro anche riflessioni sul tema dell’inclusione con l’anticipazione del Progetto 2A: "Da settembre, ogni due del mese verranno proposte iniziative legate alle persone con disturbi dello spettro autistico", spiega la vicesindaco Francesca D’Alessandro. Katuscia Cassetta, assessore alla Cultura, ricorda "la partecipazione di Unimc, il contest scolastico e gli incontri curati da Esn Macerata" ad accrescere gli interventi culturali.

"Un record di adesioni che non riguarda solo i ristoratori, ma anche gli esercizi commerciali", dichiara Riccardo Sacchi, assessore al Turismo ed Eventi, in una cornice di iniziative che vuole "dare alla Festa dell’Europa uno spessore diverso dal solo divertimento", come detto dall’assessore al Bilancio, Oriana Piccioni. Un momento che consacra "la bellezza dello stare insieme", secondo le parole di Paolo Renna, assessore alla Sicurezza, e che vede il costante impegno delle forze dell’ordine e della Croce Rossa maceratese, pronta a distribuire gratuitamente gli alcol test ai cittadini, spronando alla guida sicura. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza che stabilisce, da dopodomani a sabato, l’attivazione della Ztl in via Don Minzoni, dalle 18 alle 6. Il programma e la lista dei locali aderenti sono disponibili sull’app gratuita "Aperitivi Europei Macerata", sul sito online www.comune.macerata.it, sulle pagine Facebook "@FestaEuropaMacerata" e Instagram "@FestaDellEuropaMacerata".