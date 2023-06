La materna Morvillo è realtà: terminati i lavori da 600mila euro

Rimessa a nuovo la scuola materna Morvillo di Civitanova Alta grazie ai fondi statali. Sono terminati i lavori di efficientamento energetico dell’edificio che ospita 87 bambini. Il cantiere è stato aperto dall’amministrazione comunale nel 2020 dopo aver ottenuto 600mila euro dal ministero dell’Interno. "Abbiamo portato a compimento la sistemazione di un plesso molto confortevole e adatto ai bambini – dice l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai –, utilizzando principalmente i fondi ministeriali e con un contributo comunale di 54mila euro. Particolare attenzione è stata rivolta agli spazi esterni, per renderli a misura dell’attività didattica, accoglienti e colorati grazie all’opera di street art". La scuola è dotata di un ampio giardino attrezzato e di un grande parcheggio, cinque ampie aule con adiacenti i bagni, un salone per attività ludiche e teatrali, una sala mensa, una palestra per pratiche motorie e un’aula dotata di Lim per lezioni innovative e tecnologiche. Prossimo intervento sarà l’installazione di un impianto fotovoltaico per il risparmio energetico. Inoltre, la scuola è diventata luogo di arte grazie all’opera del direttore artistico Giulio Vesprini che l’ha inserita nell’ambito del progetto Vedo a colori e Museo di arte urbana. Si tratta di due nuovi murales firmati da Massimiliano Vitti di Perugia e Giulio Vesprini, due opere che entrano nella collezione di Vedo a colori Museo di Arte Urbana, insieme a quelli di via Ugo Bassi e via Regina Elena. La progettazione e direzione dei lavori dell’ingegner Carla Guaini, il responsabile del procedimento il geometra Antonio Frapiccini con la collaborazione del geometra Stefania Ghergo dell’Ufficio tecnico della Città Alta.