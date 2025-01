La musica che può educare. Il progetto si apre all’Europa

La musica come strumento di educazione civica per bambini, al fine di promuovere la loro conoscenza dei valori dell’Unione Europea e sostenerne il coinvolgimento nella comunità locale. Questo il tema del progetto "Melody - Music Education for Learning Opportunities and Development of Youngsters" all’interno del programma Erasmus+ e co-finanziato dall’Ue. L’iniziativa, partita a dicembre 2023, ha visto impegnato il Comune di Macerata in qualità di capofila, l’associazione tedesca Roter Baum Berlin e quella rumena Curba de Cultura, nella creazione della nuova metodologia didattica concretizzatasi in un Toolkit, un manuale rivolto a educatori e insegnanti della scuola primaria e della secondaria di primo grado che comprende 16 attività didattiche da realizzare in classe. Alla fase di elaborazione del Toolkit hanno preso parte anche gli esperti di AsLiCo, che hanno portato il proprio contributo condividendo la buona prassi di Opera Domani. Ad oggi, 13 sono le adesioni tra educatori e insegnanti dei tre paesi partner, presenti alla formazione svoltasi ieri e oggi. Ad accogliere i partecipanti e portare i saluti dell’amministrazione nell’Auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, l’assessore all’Istruzione e alla Cultura, Katiuscia Cassetta. "Per il Comune di Macerata hanno aderito otto insegnanti provenienti dagli Istituti comprensivi Enrico Fermi, Dante Alighieri, Enrico Mestica e il Convitto Giacomo Leopardi – ha affermato Cassetta –. Siamo felici che gli insegnanti abbiano risposto così positivamente al nostro invito, segno di una costante attenzione all’innovazione in campo didattico, confrontandosi con altre realtà europee e nazionali".

Martina Di Marco