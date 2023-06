La proposta targata Forza Italia "Una via intitolata a Berlusconi"

di Diego Pierluigi

Nella sala conferenze del ristorante "Apollo 17" a Colbuccaro, si è riunito il coordinamento provinciale di Forza Italia Macerata, guidato dal commissario e vicepresidente del consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui, affiancato da Corrado Perugini (vicecoordinatore provinciale) e dal commissario di Corridonia, Andrea Manciola. Tra i temi affrontati l’avviata campagna tesseramento, in cui i militati saranno impegnati con dei gazebo a Macerata e Civitanova ma anche le sfide da affrontare nell’immediato, considerando la recente scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. "Continueremo a seguire i valori che il nostro leader ci ha trasmesso – ha esordito – per una politica liberale, europeista e vicina alla gente. Al momento stiamo promuovendo la campagna adesioni, un percorso fortemente voluto dal presidente Berlusconi e posso anticipare che ad oggi, la provincia di Macerata ha espresso un tesseramento con numeri importanti. In più, stiamo portando avanti un percorso su tutti e 55 comuni, tant’è che ora, in ognuno, c’è uomo che rappresenta la nostra visione". Proprio negli ultimi giorni in alcuni territori, stanno avanzando le proposte dei gruppi consiliari di centrodestra per dare il via ad un iter finalizzato all’intitolazione di una via o piazza a Silvio Berlusconi, non solo per onorarne la memoria politica ma anche rendere omaggio all’imprenditore e uomo. "Qualcuno già ha iniziato, penso al caso di Corridonia – ha spiegato Pasqui – ed anche in altri comuni si sta ragionando. Credo che meriti questo riconoscimento, in quanto è stato leader in tanti settori, un uomo partito da zero poi vincente ovunque abbia operato. Al di là dei colori politici vorrei vedere tutti i comuni coinvolti, e mi dispiacerebbe se l’intitolazione venisse votata solo dove governa il centrodestra – ha aggiunto –. Do quindi per scontato che in città come Civitanova, Camerino, Macerata o Potenza Picena ci sia l’intitolazione. Mi meraviglierei molto se non si riconoscesse in Italia un uomo che ha regalato tanti successi al popolo, e questo va oltre la tessera di un sindaco o assessore". Sono inoltre stati resi noti dei nuovi ingressi negli schemi partito. "Le nostre percentuali sono in crescita – ha affermato Pasqui – è entrata a far parte del coordinamento provinciale, l’avvocato Barbara Antolini, oggi consigliere comunale a Macerata, che avrà il dipartimento giustizia, mentre quello università ed istruzione andrà al professor Francesco Carelli. Poi Enrico Fabbraccio sarà il coordinatore di Recanati dove tra non molto si andrà al voto".