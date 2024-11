La Thunder consolida il terzo posto. E Gramaccioni ormai è una garanzia

Con il successo di Vigarano la Halley Thunder ha consolidato il suo terzo posto in classifica alle spalle delle due battistrada Mantova e Udine. Questa la classifica del girone B di serie A2 dopo sette giornate. San Giorgio Mantova 14, Udine 12, Matelica 10, Ragusa 9, Trieste, Bolzano e Roseto 8, Treviso 6, Civitanova, Vicenza e Umbertide 4, Rovigo e Ancona 2, Vigarano 0. Quattro formazioni hanno una gara da recuperare: Vicenza, Civitanova, Treviso e Ragusa. Le siciliane, in caso di successo, scavalcherebbero poi la Halley Thunder al terzo posto. Coach Sorgentone ha fatto turnover nella gara contro il fanalino di coda del campionato. Assente la veterana Carolina Sanchez e, potendo risparmiare il capitano "Pepo" Gonzalez, il tecnico delle matelicesi ha sfruttato l’ampio vantaggio della seconda parte di gara per inserire con tranquillità nella rotazione Lisa Andreanelli (primi punti in serie A2 per lei), Aurora Catarozzo e Asia Battellini. Sugli scudi, oltre a loro, la play Benedetta Gramaccioni (foto), una "sicurezza" ormai in casa Thunder, giudicata Mvp della partita con 11 punti e 9 rimbalzi conquistati. Ora la squadra è di nuovo in palestra per preparare al meglio il prossimo incontro con Umbertide, in programma sabato alle 18.30 al PalaChemiba di Cerreto.

m. g.