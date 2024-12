La vita di Michael Jordan raccontata da Buffa. L’incontro al Vaccaj

Dopodomani alle 21.15 al Vaccaj di Tolentino va in scena l’incredibile storia di Michael Jordan, raccontata dalla voce del giornalista sportivo e storyteller Federico Buffa (foto). "Number 23 – vita e splendori di Michael Jordan" porta a teatro la storia del leggendario cestista statunitense. "Michael Jordan ha incantato il mondo in campo dal 1984 al 2003 – spiegano dal teatro – e le sue prodezze sul parquet sono state linfa e traino della sua narrazione una volta diventato proprietario di uno dei marchi sportivi più riconoscibili al mondo. Una cavalcata che lo porta a vincere sei titoli Nba e a infrangere record individuali e di squadra: Buffa racconterà al pubblico, accompagnato al piano da Alessandro Nidi, il grande personaggio". Biglietti online su vivaticket.com e al botteghino del Vaccaj oggi e domani dalle 18 alle 20 e, nel giorno di rappresentazione, tre ore prima dell’inizio dello spettacolo (targato Imarts International Music and Arts).