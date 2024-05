Laboratori e show con "44 Gatti"

I protagonisti della serie tv "44 Gatti" arrivano a Civitanova per una mattinata pensata per i più piccoli. L’appuntamento è oggi, dalle 10 alle 13, alla Marche International School in contrada Asola e si rivolge ai bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. Sarà possibile conoscere dal vivo alcuni dei protagonisti di "44 Gatti", prima produzione prescolare di Rainbow, nata dall’estro creativo del suo fondatore e presidente Iginio Straffi, che ha ottenuto ascolti record fin dal debutto nel 2018 su Rai Yoyo. Si partirà alle 10 con i laboratori creativi e didattici, mentre alle 11 si passerà allo show vero e proprio. Dalle 12 alle 13 il "Meet and greet", durante il quale i più piccoli potranno incontrare i loro beniamini. L’evento è gratuito con posti limitati, prenotazioni su whatsapp al numero 3440616213.